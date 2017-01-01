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Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в Контиолахти
Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в КонтиолахтиСегодня, 12 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победили австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, опередив на 32,8 секунды американцев Сюзан Данкли и Лоуэлла Бэйли, на 33,3 – немцев Лауру Дальмайер и Романа Рееса. Австрийцы и американцы использовали по 5 дополнительных патронов, немцы – шесть.

Украинцы Анастасия Меркушина и Артем Прима финишировали седьмыми с отставанием от победителей в 1 минуту 1,3 секунды при восьми использованных патронах.

В Кубке наций женская сборная Украиы по-прежнему занимает третье место, мужская сборная удерживает 6-е место.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 12 марта
Микст
1. Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия) – 31.35,1 (0+5)
2. Сюзан Данкли / Лоуэл Бэйли (США) – отставание 32,8 (0+5)
3. Лаура Дальмайер / Роман Реес (Германия) – + 33,3 (0+6)
4. Франция - +36.5 (0+8)
5. Казахстан - +47.8 (0+7)
6. Чехия - +51.1 (0+8)
7. Анастасия Меркушина / Артем Прима (Украина) - +1.01,3 (0+8)

Результаты украинцев на этапах:
1-й этап. Анастасия Меркушина – 13-я +21,5 (0+2)
2-й этап. Артем Прима – четвертый +11,0 (0+0)
3-й этап. Анастасия Меркушина – восьмая +32,5 (0+3)
4-й этап. Артем Прима – седьмой +1.01,3 (0+3)
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