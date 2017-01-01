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Мартен Фуркад досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в гонках преследования

Мартен Фуркад досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в гонках преследования

Сегодня, 11 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победил немец Арнд Пайффер, вторым стал австриец Симон Эдер, третьим - норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный финишировал 21-м.

С учетом результатов гонки преследования в общем зачете Кубкам мира по биатлону, после 23-х гонок, француз Мартен Фуркад, финишировавший сегодня пятым, продолжает наращивать преимущество над соперниками. Его отрыв от россиянина Антона Шипулина (805 очков) уже составляет 423 очка. На третье место поднялся норвежец Йоханнес Бё (700).
Дмитрий Пидручный поднялся на одну позицию и теперь занимает 21-е место (362).

В зачете гонок преследования, после восьми гонок из девяти, Мартен Фуркад (448) стал недосягаем для своих преследователей и обеспечил себе очередной Малый хрустальный глобус. В борьбе за вторую позицию россиянин Антон Шипулин (332) опережает немца Арнда Пайффера (283).
Дмитрий Пидручный поднялся с 23-го на 22-е место.  

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 11 марта.
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 23--х гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1228 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 805
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 700
4. Арнд Пайффер (Германия) – 680
5. Симон Шемпп (Германия) – 673
6. Юлиан Эберхард (Австрия) – 653
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 607
8. Лоуэлл Бэйли (США) – 597
9. Эрик Лессер (Германия) – 581
10. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 578

21 (22). Дмитрий Пидручный (Украина) – 362
26  (24). Сергей Семенов (Украина)  - 337
37 (37). Артем Прима (Украина)  – 186
52 (50). Владимир Семаков (Украина) – 90
67 (66). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после восьми гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 448 очков
2. Антон Шипулин (Россия) –332
3. Арнд Пайффер (Германия) – 283
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 230
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 224
6. Симон Шемпп (Германия) – 203
7. Юлиан Эберхард (Австрия) - 194
8. Эрик Лессер (Германия) – 186
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 183
10. Лоуэлл Бэйли (США) - 180

22 (23). Дмитрий Пидручный (Украина) - 144
28 (27). Артем Прима (Украина) –108
36 (32). Сергей Семенов (Украина) – 79
53 (50). Владимир Семаков (Украина) - 28
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