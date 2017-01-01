Брынзак: Не ожидал, что возвращение Виты Семеренко будет настолько ярким

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак удивлен столь удачному возвращению олимпийской чемпионки Виты Семеренко.
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