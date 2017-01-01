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Брынзак: Не ожидал, что возвращение Виты Семеренко будет настолько ярким

Брынзак: Не ожидал, что возвращение Виты Семеренко будет настолько ярким

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак удивлен столь удачному возвращению олимпийской чемпионки Виты Семеренко.

Вита Семеренко стала бронзовым призером в составе украинской смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Это была ее первая гонка после рождения сына и паузы почти в три года.
Вместе с Витой в эстафете участвовали Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.

Владимир Брынзак: «Не ожидал, что возвращение Виты будет настолько ярким. Думал, будет хуже после такого перерыва, но она справилась со стрельбой и ходом. Мы видим, что она поможет команде, усилит ее на следующий сезон.

На тренировках она добавляет с каждым днем. Мы ее поддерживаем, создали все условия для нее, чтобы она могла ездить на тренировки с мужем и с ребенком. Она нацелена на Олимпийские игры. Зная ее характер, не сомневаюсь, что она подготовится и с самого начала будет полноценным членом нашей Олимпийской сборной. Она вернулась как раз вовремя».
По материалам: Xsport
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