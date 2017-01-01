Брынзак: Не ожидал, что возвращение Виты Семеренко будет настолько ярким

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак удивлен столь удачному возвращению олимпийской чемпионки Виты Семеренко.



Вита Семеренко стала бронзовым призером в составе украинской

Вместе с Витой в эстафете участвовали Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.



Владимир Брынзак: «Не ожидал, что возвращение Виты будет настолько ярким. Думал, будет хуже после такого перерыва, но она справилась со стрельбой и ходом. Мы видим, что она поможет команде, усилит ее на следующий сезон.



На тренировках она добавляет с каждым днем. Мы ее поддерживаем, создали все условия для нее, чтобы она могла ездить на тренировки с мужем и с ребенком. Она нацелена на Олимпийские игры. Зная ее характер, не сомневаюсь, что она подготовится и с самого начала будет полноценным членом нашей Олимпийской сборной. Она вернулась как раз вовремя». Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак удивлен столь удачному возвращению олимпийской чемпионки Виты Семеренко.Вита Семеренко стала бронзовым призером в составе украинской смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Это была ее первая гонка после рождения сына и паузы почти в три года.Вместе с Витой в эстафете участвовали Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.«Не ожидал, что возвращение Виты будет настолько ярким. Думал, будет хуже после такого перерыва, но она справилась со стрельбой и ходом. Мы видим, что она поможет команде, усилит ее на следующий сезон.На тренировках она добавляет с каждым днем. Мы ее поддерживаем, создали все условия для нее, чтобы она могла ездить на тренировки с мужем и с ребенком. Она нацелена на Олимпийские игры. Зная ее характер, не сомневаюсь, что она подготовится и с самого начала будет полноценным членом нашей Олимпийской сборной. Она вернулась как раз вовремя».

По материалам: Xsport