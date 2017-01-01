Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на КМ в Пхенчхане; украинки - седьмые

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 5 марта

Сегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.Уверенно победили немки, несмотря на один штрафной круг и отсутствие в составе команды лидера сборной Лауры Дальмайер.Судьба серебряной и бронзовой медалей решилась в финишном створе. Вторыми стали норвежки, которые на одну десятую секунды опередили чешек и на две десятых – шведок, ставших четвертыми.Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина заняли седьмое место.Малый хрустальный глобус завоевала женская сборная Германии, которая выиграла все пять эстафетных гонок в сезоне.– Ирина Варвинец –шестая +9,8 (0+1)– Юлия Джима – четвертая - +22,0 (0+2)– Валентина Семеренко – седьмая - +57,5 (0+3)– Анастасия Меркушина – седьмая - +1.27,2 (0+3)1. Германия (Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд)- 1:07.35,6 (1 штрафной круг +7 доп. патронов)2. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тирил Экхофф, Марте Ольсбю) - +22,8 (1+11)3. Чехия (Джессика Ислова, Ева Пускарчикова, Луция Харватова, Габриэла Коукалова) - +22,9 (1+9)4. Швеция Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон) - +23,0 (0+7)5. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдир, Доротея Вирер) - +25,9 (0+11)6. Франция (Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Селия Эмонье) - +1.18,8 (2+12)7. УКРАИНА (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина) -+1.27,2 (0+9)8. Канада (Розанна Кроуфорд, Джулия Рэнсом, Миген Хайнике, Эмма Лундер) - +1.34,0 (0+7)1. Розанна Кроуфорд (Канада) – 14.32,710. Ирина Варвинец (Украина) - +28,61. Сюзвн Данкли (США) – 14.33,44. Юлия Джима (Украина) - +9,61. Тирил Экхоф (Норвегия) – 13,59,911. Валентина Семеренко (Украина) - +54,01. Габриэла Коукалоа (Чехия) – 14,06,111. Анастасия Меркушина (Украина) - +53,81. Эмилия Йорданова (Болгария) – 51,3 (0 штрафных кругов +1 доп. патрон)2. Ирина Варвинец (Умкраина) – 57,3 (0+1)1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 53,4 (0+0)7. Юлия Джима (Украина) – 1.12,6 (0+2)1. Алексия Рунггальдье (Италия) – 53,6 (0+0)17. Валентина Семеренко (Украина) – 1,37,7 (0+3)1. Сюзанна Хофманн (Австрия) – 57,4 (0+0)9. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.14,2 (0+3)