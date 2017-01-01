Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону; Джима – шестая

Победила немка Лаура Дальмайер, опередив на 4,6 секунды американку Сьюзан Данкли. Для Дальмайер на нынешнем чемпионате мира эта медаль стала шестой в шести гонках – 5 золотых и 1 серебряная.

Бронзу вырвала финка Кайса Макарайнен с отставанием от победительницы в 20,1 секунды. Дальмайер и Данкли стреляли без промахов, Макарайнен пробежала один штрафной круг.

Биатлон. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене проходит последний день чемпионата мира по биатлону. Состоялась женская гонка с массовым стартом на 12,5 км.Украинка Юлия Джима с одним промахом и отставание 24,4 секунды финишировала шестой. Анастасия Меркушина также пробежала один штрафной круг и заняла 14-е место с отставанием в 1 минуту 28,7 секунды.Отметим, что после последнего огневого рубежа Джима вышла третьей, за ней чешка Габриэла Коукалова, которая обошла украинку и предприняла отчаянный бросок, чтобы оторваться. Сначала ей это удалось, но она не рассчитала свои силы и в итоге уже финка Кайса Макарайнен в финишном спурте обошла и Джиму и Коукалову. В борьбе за пятое место в финишном створе словенка Тея Грегорин на 0,2 секунды опередила Джиму, которой помешала впереди идущая Коукалова.Лыжным ходом в гонке быстрее всех была Кайса Макарайнен – 28 минут 51 секунда. Юлия Джима – седьмая +30,2 секунды, Анастасия Меркушина – 26-я +1.54,6.Быстрее всех стреляли Анастасия Меркушина (1 промах) и Сьюзан Данкли (0), затратив на четырех огневых рубежах по 1 минуте 31 секунде. Юлия Джима – восьмая с показателем 1.53,0.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 33.13,8 (0+0+0+0)2. Сьюзан Данкли (США) - +4,6 (0+0+0+0)4. Габриэла Коукалова (Чехия) - +24,0 (0+0+0+1)5. Тея Грегорин (Словения) - +24,2 (0+1+0+0)6. Юлия Джима (Украина) - +24,4(0+1+0+0)14. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.28,7 (1+0+0+0)1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 28.51,02. Тирил Экхоф (Норвегия) - +15,93. Тея Грегорин (Словения) - +24,34. Габриэла Коукалова (Чехия) -+ 24,96. Лаура Дальмайер (Германия) - +29,69. Сьюзан Данкли (США) - +55,81-2. Сьюзан Данкли (США) -1.31,0 (0 промахов)3. Доротея Вирер (Италия) – 1.41,0 (2)8-11. Лаура Дальмайер (Германия) – 1.53,0 (0)22. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2.03,0 (1)30. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.16,0 (1)