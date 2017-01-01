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Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону; Меркушина - восьмая

Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону; Меркушина - восьмая

Сегодня, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону прошла женская гонка преследования на 10 км.

Победила немка Лаура Дальмайер, которая лидировала на протяжении всей гонки и не оставила шансов соперницам. Второй финишировала белоруска Дарья Домрачева, вернувшаяся после двухгодичного перерыва и рождения дочери. Дарья по ходу гонки поднялась с 27-й стартовой позиции, проиграв чемпионке 11,6 секунды. Бронзу выиграла победительница спринта чешка Габриэла Коукалова с отставанием в 16,6 секунды. На огневых рубежах Дальмайер допустила один промах, Коукалова – три, Домрачева стреляла точно.

Украинка Анастасия Меркушина закрыла все 20 мишеней и финишировала восьмой с отставанием в 48,5 секунды, поднявшись на две позиции после спринта.
Юлия Джима, к сожалению, пробежала четыре штрафных круга и заняла 23-е место - +1.49,4.
Елена Пидгрушная не стартовала.

Быстрее всех ходом в гонке была норвежка Тирил Экхофф – 22 минуты 45,5 секунды.  Джима – девятая (+16,7), Меркушина – 53-я (+1.29,5).

Быстрее всех стреляла австрийка Дуня Здуч (1 промах), затратив на огневых рубежах 1 минуту 38 секунд. Меркушина (0) – четвертая (1.40,0), Джима (4) – 38-я (2.05,0).

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 12 февраля
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (2-я в спринте). Лаура Далмайер (Германия) - 29.02,3 (1+0+0+0)
2 (27). Дарья Домрачева  (Беларусь) - +11,6 (0+0+0+0)
3 (1). Габриэла Коукалова (Чехия) - +16,6 (2+0+1+0)
4 (24). Ирина Старых (Россия) - +35,9 (0+0+0+0)
5 (28). Жюстин Бреза (Франция) - +36,1 (0+1+0+0)
6 (7). Мари Дорен Абер (Франция) - +36,3 (1+0+2+0)
7 (12). Кайса Макарайнен (Финляндия) - +37,2 (0+0+0+1)
8 (10). Анастасия МЕРКУШИНА (Украина) - +48,5 (0+0+0+0)

23 (22). Юлия Джима  (Украина) - +49,4 (0+0+2+2)

Время на лыжне:
1. Тирил Экхоф  (Норвегия) – 22.45,5
2. Жюстин Бреза (Франция) - +16,7
3. Мари Дорэн Абер (Франция) - +5,4
4. Габриэла Коукалова (Чехия) - +5,5

7. Дарья Домрачева (Беларусь) - +8,2
9. Юлия Джима (Украина) - +16,7
19. Лаура Далмайер (Германия) - +33,7
53. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.29,5

Время на стрельбе
1. Дуня Здуч (Австрия) -  1.38,0 (1 промах)
2. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.39,0 (0)
3-4. Сьюзан Данкли (США) – 1.40,0 (4)
3-4. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.40,0 (0)

18-21. Дарья Домрачева  (Беларусь) – 1.55,0 (0)
38. Юлия Джима (Украина) – 2.05,0 (4)
43. Лаура Далмайер (Германия) -  2.13,0 (1)
51-52. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2.26,0 (3)
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