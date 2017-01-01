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Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций сохранила 6-е место
Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций сохранила 6-е местоСегодня, 11 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Чемпионом мира стал немец Бенедикт Доль. Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бё, бронзу - француз Мартен Фуркад.
Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 28-е место.

В общем зачете Кубка мира после 16-ти гонок лидерство сохранил Мартен Фуркад (872 очка). На втором месте по-прежнему россиянин Антон Шипулин (568), на третьем – немец Симон Шемпп (554).
Дмитрий Пидручный, поднявшись на две позиции, стал 20-м и обошел Сергея Семенова (21-й).

Кубок наций возглавляет сборная Германии (4906). На второе место поднялись норвежцы (4741), обойдя россиян (4686).
Сборная Украины по-прежнему занимает 6-е место (4045), но отставание от пятого места увеличилось до 219 очков.

В спринтерском зачете после шести гонок лидирует Мартен Фуркад (322), опережая австрийца Джулиана Эберхарда (222) и норвежца Эмиля Хегле Свендсена (207).
Пидручный поднялся с 20-го на 18-е место. Семенов опустился с 23-го на 26-е.

Биатлон. Кубок мира 2016-2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия), 11 февраля
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 16-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 872 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 568
3. Симон Шемпп (Германия) – 554
4. Арнд Пайффер (Германия) – 490
5. Йоханнес Бё (Норвегия) – 479
6. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 462
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 460
8. Эрик Лессер (Германия) – 437
9. Джулиан Эберхард (Австрия) – 430
10. Максим Цветков (Россия) – 405
 …
20 (22). Дмитрий Пидручный (Украина) – 252
21  (20). Сергей Семенов (Украина)  - 243
3 (38). Артем Прима (Украина)  – 142
45 (44). Владимир Семаков (Украина) – 90
55 (52). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Кубок наций
1. Германия – 4906 очков
2. Норвегия – 4741
3. Россия – 4686
4. Франция – 4650
5. Австрия – 4264
6. УКРАИНА – 4045
7. Чехия – 3947
8. Швейцария – 3562
9. Италия – 3475
10. Болгария – 3395

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после шести гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 322 очка
2. Джулиан Эберхард (Австрия) - 222
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 207
4. Арнд Пайффер (Германия) – 198
5. Симон Шемпп (Германия) – 192
6. Антон Шипулин (Россия) – 170
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 169
8. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия) – 166
9. Бенедикт Долль – 160
10. Эрик Лессер (Германия) – 144

18 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 100
26 (23). Сергей Семенов (Украина) – 83
44 (40). Артем Прима (Украина) – 47
47 (44). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39
62 (53). Владимир Семаков (Украина) – 13
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