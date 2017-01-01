Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) чешская биатлонистка Габриэла Коукалова завоевала золото в спринте, опередив на 4 секунды немку Лауру Дальмайер. Чемпионка оценила свое выступление.
21:11 Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Украина - Австралия 259 | Теннис
20:26 Кличко: Джошуа - это моя копия в плане габаритов, да еще и чемпион мира 163 | Бокс
20:13 Семенов, Пидручный, Семаков и Жирный побегут в спринте на ЧМ в Хохфильцене 271 | Биатлон
19:49 Йоханнес Бё: Мудрее всего будет держаться подальше от дискуссии о Фуркаде и русских 489 | Биатлон
19:39 Лаура Дальмайер: Было бы здорово, если бы русские признали свои ошибки 418 | Биатлон
19:25 Коукалова: Дальмайер несется на последнем круге, как лошадь, и мне было тяжело 199 | Биатлон
19:10 Анастасия Меркушина: Чувствую, что это не мой результат, могу лучше 321 | Биатлон
19:04 Урош Велепец: Промахи Пидгрушной в лежке – это психология 304 | Биатлон
18:07 Женская сборная Украины по биатлону удерживает 3-е место в Кубке наций 321 | Биатлон
17:08 Чешка Коукалова – чемпионка мира в спринте; Меркушина - десятая 259 | Биатлон / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Февраль 2017 (215)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.