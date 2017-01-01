Коукалова: Дальмайер несется на последнем круге, как лошадь, и мне было тяжело

Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) чешская биатлонистка Габриэла Коукалова завоевала золото в спринте, опередив на 4 секунды немку Лауру Дальмайер. Чемпионка оценила свое выступление.«Мне помогла умная тактика наших тренеров, которые решили заявить меня в последнюю группу. С каждым кругом трасса была быстрее и быстрее. Я старалась настраиваться на свою гонку, но владела информацией о Дальмайер. У меня было 10 секунд преимущества, но я не верила, что этого достаточно. Дальмайер несется на последнем круге, как лошадь, и мне было очень тяжело сохранить преимущество.В прошлые годы на меня сильно давили ожидания медалей и побед, и у меня было много „картофельных" медалей, как мы зовем в Чехии четвертые места. А сейчас я просто хотела получить удовольствие от соревнований и не думала слишком много о возможных победах. Может быть, я стала проще относиться к соревнованиям, более расслабленно. Я проводила много времени со своим мужем и чувствовала себя как человек, а не как робот. Сегодня вечером мы немного отпразднуем эту победу».