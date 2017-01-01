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Анастасия Меркушина: Чувствую, что это не мой результат, могу лучше

Анастасия Меркушина: Чувствую, что это не мой результат, могу лучше

Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая с точной стрельбой  замкнула топ-10. Меркушина прокомментировала свое выступление.

«Я не очень довольна ходом. Шла очень тяжело. Не знаю, может, это, с погодой связано. Но чувствую, что это не мой результат, могу лучше. Стрельбой я очень довольна. Наконец-то удалось в ноль отстрелять. Стреляла довольно быстро и уверенно. Нервы, конечно, были перед стартом, но меня поддержал папа, сумел найти нужные слова перед стартом, поэтому психологически я была готова. Лыжи очень хорошо работали, спасибо смазчикам. Перед чемпионатом мира я получила новую структуру, новые лыжи».
По материалам: biathlon.com.ua
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