Ростовцев считает, что Фуркад непреднамеренно задел Логинова во время эстафеты на ЧМ

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что француз Мартен Фуркад непреднамеренно задел россиянина Александра Логинова во время передачи эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.Фуркад, бежавший заключительный этап, наступил на лыжу Логинова, который уже передал эстафету Шипулину. В результате контакта россиянин потерял равновесие и упал.«Что касается ситуации с Александром, то Мартен после передачи пытался уйти левее, и получилось, что делая толчок левой ногой, попал в Логинова. Думаю, что никакого специального действия не было».На финише у Фуркада завязалась борьба за серебро с россиянином Антоном Шипулиным. Француз использовал небольшую хитрость и, двигаясь перед Шипулиным, перекрыл россиянину траекторию, выбрав левый коридор. Шипулин сбился и не смог сделать рывок на финише, оставшись третьим.«Был на финише такой момент, но Мартен действовал в пределах правил, потому что он выбрал траекторию еще до начала финишной зоны, где идет разметка коридоров. Заходя в один из коридоров, как мне кажется, Мартен видел, что Антон пытается по внешнему радиусу выйти в коридор, и он его перегородил. Не всем это нравится, но это было, хоть и на грани фола, но корректно. Как бы не было обидно, он действовал в пределах правил», - отметил Ростовцев.