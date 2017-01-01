Бывший тренер сборной России: Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом. Стыдно за нашу делегацию

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин раскритиковал поведение россиян Антона Шипулина и Александра Логинова,



«Такое поведение не красит наших спортсменов. Мартен Фуркад всё делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова. Может, ему Фуркад на лыжу наехал, и тот упал, но я не заметил ничего особенного. Возможно, я смотрел невнимательно. Столько грязи наши вылили на француза. Особенно не понимаю Шипулина, про которого Фуркад ничего и не говорил, говорил только о Логинове. Чего обижаться? Руки не подают на пьедестале… Это очень некрасиво, и могут быть неприятные последствия. Господин Губерниев вообще Фуркада несколько раз свиньёй обозвал. Мартен, если узнает, вполне может и в суд подать. Мне от всего этого очень неприятно стало смотреть биатлон, наши ведут себя некрасиво.



Осадок остался очень неприятный, несмотря на третье место. Результат омрачён некрасивым поведением наших спортсменов и комментаторов. С этим наверняка будут разбираться. А потом мы удивляемся, почему у нас отбирают чемпионат мира. Мне, допустим, стыдно. Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он – щенок по сравнению с Фуркадом! Человеку шанс дали, а он так себя ведёт — руки на пьедестале не подаёт. Стыдно за делегацию», — сказал Аликин. Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин раскритиковал поведение россиян Антона Шипулина и Александра Логинова, отказавшихся пожать руку французу Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Такое поведение не красит наших спортсменов. Мартен Фуркад всё делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова. Может, ему Фуркад на лыжу наехал, и тот упал, но я не заметил ничего особенного. Возможно, я смотрел невнимательно. Столько грязи наши вылили на француза. Особенно не понимаю Шипулина, про которого Фуркад ничего и не говорил, говорил только о Логинове. Чего обижаться? Руки не подают на пьедестале… Это очень некрасиво, и могут быть неприятные последствия. Господин Губерниев вообще Фуркада несколько раз свиньёй обозвал. Мартен, если узнает, вполне может и в суд подать. Мне от всего этого очень неприятно стало смотреть биатлон, наши ведут себя некрасиво.Осадок остался очень неприятный, несмотря на третье место. Результат омрачён некрасивым поведением наших спортсменов и комментаторов. С этим наверняка будут разбираться. А потом мы удивляемся, почему у нас отбирают чемпионат мира. Мне, допустим, стыдно. Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он – щенок по сравнению с Фуркадом! Человеку шанс дали, а он так себя ведёт — руки на пьедестале не подаёт. Стыдно за делегацию», — сказал Аликин.