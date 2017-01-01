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Свендсен не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть
Свендсен не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболетьНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен сообщил, что не целовался со своей невестой Самантой Скугранд с начала декабря, чтобы не подхватить вирус.

«Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома, - приводит слова Свендсена NRK - Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев. У Саманты тоже было несколько предложений, очень дельных.

У меня в кармане лежит «Антибак», он всегда рядом. Самое главное – не болеть. Я принимаю все необходимые меры. Первое, что я делаю по утрам, – наблюдаю за тем, как чувствует себя горло. Я могу проснуться для этого даже ночью».

«Это было мое предложение, а не его. Я редко болею, но чувствую, что все равно приношу домой микробов. Спортсмены к этому очень чувствительны. Эмиль болел в последние годы, и я не хочу быть причиной его болезни», – сказала Скугранд.

Отметим, что в Хохфильцене, где пройдет чемпионат мира, норвежская команда обедает в отеле в то время, когда нет других постояльцев. Кроме того, биатлонисты стараются избегать скоплений людей.

Чемпионат мира по биатлону состоится в австрийском Хохфильцене с 9по 19 февраля.
По материалам: Sports.ru
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