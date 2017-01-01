Свендсен не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен сообщил, что не целовался со своей невестой Самантой Скугранд с начала декабря, чтобы не подхватить вирус.«Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома, - приводит слова Свендсена NRK - Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев. У Саманты тоже было несколько предложений, очень дельных.У меня в кармане лежит «Антибак», он всегда рядом. Самое главное – не болеть. Я принимаю все необходимые меры. Первое, что я делаю по утрам, – наблюдаю за тем, как чувствует себя горло. Я могу проснуться для этого даже ночью».«Это было мое предложение, а не его. Я редко болею, но чувствую, что все равно приношу домой микробов. Спортсмены к этому очень чувствительны. Эмиль болел в последние годы, и я не хочу быть причиной его болезни», – сказала Скугранд.Отметим, что в Хохфильцене, где пройдет чемпионат мира, норвежская команда обедает в отеле в то время, когда нет других постояльцев. Кроме того, биатлонисты стараются избегать скоплений людей.Чемпионат мира по биатлону состоится в австрийском Хохфильцене с 9по 19 февраля.