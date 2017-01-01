18:24 Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые 27 | Фигурное катание / Главные новости спорта
17:42 Юлия Джима: Личным победам очень радуюсь 179 | Биатлон
16:48 Сборная Украины по хоккею с мячом – пятая на ЧМ в турнире В 127 | Хоккей
16:13 Марта Костюк: За последний год я добилась большого прогресса 123 | Теннис
15:41 Анна Кривонос – четвертая в спринте на юниорском этапе Кубке мира по биатлону 131 | Биатлон
14:59 Юлия Джима – вторая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону 197 | Биатлон / Главные новости спорта
14:40 Australian Open. Континен и Пирс стали чемпионами в парном разряде 155 | Теннис / Главные новости спорта
14:20 Швейцарка Гут победила в скоростном спуске на итальянском этапе КМ 125 | Горнолыжный спорт
13:56 Антон Дудченко – третий в спринте на юниорском Кубке мира по биатлону 168 | Биатлон
13:35 Australian Open. Серена Уильямс победила в финале свою сестру Винус 314 | Теннис / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2017 (423)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.