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Юлия Джима – вторая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону
Юлия Джима – вторая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлонуСегодня, 28 января, в Душниках Здруй (Польша) на чемпионате Европы по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.

Украинка Юлия Джима стала серебряным призером. Пройдя дистанцию с двумя промахами, Юлия по ходу гонки опустилась с первой стартовой позиции на второе место.

Победила точно стрелявшая россиянка Ирина Старых, опередив на 19,8 секунд Джиму, на 32,1 свою соотечественницу Светлану Слепцову, допустившую один промах.

Участницами цветочной церемонии стали чешка Вероника Виткова, россиянка Светлана Мирнова и полька Моника Хойниш.

Быстрее всех на лыжне была немка Дениз Херрман  – 24.57,1. Юлия Джима – седьмая +37,0.

Быстрее всех стреляла немка Анника Кнолл (1 промах), проведя на огневых рубежах 1 минуту 27,7 секунды. Юлия Джима – 33-я, +42,9 (2 промаха).

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники Здруй (Польша), 28 января
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (3-я в спринте). Ирина Старых (Россия) - 30:04.4 (0+0+0+0)
2 (1). Юлия Джима (Украина) -  +19.8 (0+0+1+1)
3 (2). Светлана Слепцова (Россия) - +32.1 (0+1+0+0)
4 (7). Вероника Виткова (Чехия) - +47,8 (0+1+1+0)
5 (13). Светлана Миронова (Россия) - +1.29,6 (0+1+1+1)
6 (16). Моника Хойниш (Польша) – 1.29,8 (0+0+0+1)



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