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Мартен Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира; Семенов вошел в Топ-20

Сергей Семенов (Украина)

Сегодня, 22 января, в Антхольце (Италия) шестой этап Кубка мира по биатлону для мужчин завершился гонкой с масс-старта на 15 км.
 
Победил норвежец Йоханнес Бё, вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третьим – россиянин Антон Шипулин.
Украинцы Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков заняли 18-е, 22-е и 25-е места соответственно.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохранил француз Мартен Фуркад (824 очка) и по-прежнему опережает россиянина Антона Шипулина (548) и нема Симона Шемппа (522).
Украинец Сергей Семенов (243), поднявшись на две позиции, обошел Дмитрия Пидручного (239) и замкнул Топ-20.

В зачете гонок с масс-старта продолжает лидировать немец Симон Шемпп (150), опережая на 2 очка Мартена Фуркада. На третьм месте немец Эрик Лессер (118).
Украинцы остались на прежних позициях - Дмитрий Пидручный – 13-й, Сергей Семенов – 17-й, Владимир Семаков – 34-й.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия). 22 января
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 15-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 824 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 548
3. Симон Шемпп (Германия) – 522
4. Арнд Пайффер (Германия) – 461
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 457
6. Эрик Лессер (Германия) – 433
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 426
8. Йоханнес Бё (Норвегия) – 425
9. Максим Цветков (Россия) – 405
10. Джулиан Эберхард (Австрия) – 394

20  (22). Сергей Семенов (Украина)  - 243
22 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 239
38 (38). Артем Прима (Украина)  – 142
44 (44). Владимир Семаков (Украина) – 90
52 (52). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в масс-старте (после трех гонок)
1. Симон Шемпп (Германия)  - 150
2. Мартен Фуркад (Франция) – 148
3. Эрик Лессер (Германия) – 118
4-5. Антон Бабиков (Россия) – 109
4-5. Жан-Гийом Беатрис (Франция) – 109
6. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 107
7. Антон Шипулин (Россия) – 104
8. Йоханнес Бё (Норвегия) – 92
9. Кантен Фийон Майе (Франция) – 88
10. Ондржей Моравец (Чехия) – 87

13. Дмитрий Пидручный (Украина) – 48
17. Сергей Семенов (Украина) – 40
34. Владимир Семаков (Украина) – 12
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