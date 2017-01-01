Мартен Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира; Семенов вошел в Топ-20

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия). 22 января

Сегодня, 22 января, в Антхольце (Италия) шестой этап Кубка мира по биатлону для мужчин завершился гонкой с масс-старта на 15 км.Победил норвежец Йоханнес Бё, вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третьим – россиянин Антон Шипулин.Украинцы Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков заняли 18-е, 22-е и 25-е места соответственно.лидерство сохранил француз Мартен Фуркад (824 очка) и по-прежнему опережает россиянина Антона Шипулина (548) и нема Симона Шемппа (522).Украинец Сергей Семенов (243), поднявшись на две позиции, обошел Дмитрия Пидручного (239) и замкнул Топ-20.продолжает лидировать немец Симон Шемпп (150), опережая на 2 очка Мартена Фуркада. На третьм месте немец Эрик Лессер (118).Украинцы остались на прежних позициях - Дмитрий Пидручный – 13-й, Сергей Семенов – 17-й, Владимир Семаков – 34-й.1. Мартен Фуркад (Франция) – 824 очка2. Антон Шипулин (Россия) – 5483. Симон Шемпп (Германия) – 5224. Арнд Пайффер (Германия) – 4615. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 4576. Эрик Лессер (Германия) – 4337. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 4268. Йоханнес Бё (Норвегия) – 4259. Максим Цветков (Россия) – 40510. Джулиан Эберхард (Австрия) – 39420 (22). Сергей Семенов (Украина) - 24322 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 23938 (38). Артем Прима (Украина) – 14244 (44). Владимир Семаков (Украина) – 9052 (52). Виталий Кильчицкий (Украина) – 391. Симон Шемпп (Германия) - 1502. Мартен Фуркад (Франция) – 1483. Эрик Лессер (Германия) – 1184-5. Антон Бабиков (Россия) – 1094-5. Жан-Гийом Беатрис (Франция) – 1096. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1077. Антон Шипулин (Россия) – 1048. Йоханнес Бё (Норвегия) – 929. Кантен Фийон Майе (Франция) – 8810. Ондржей Моравец (Чехия) – 8713. Дмитрий Пидручный (Украина) – 4817. Сергей Семенов (Украина) – 4034. Владимир Семаков (Украина) – 12