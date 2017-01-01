Немка Хорхлер победила в масс-старте на этапе КМ в Антхольце; Джима - десятая

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоялась гонка с масс-стартом на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.Развязка в гонке наступила после последней стрельбы. Победила точно стрелявшая немка Надин Хорхлер. Отметим, что для Надин это первый подиум в карьере и сразу победный. Ее соотечественница Лаура Дальмайер упустила золото и стала второй. На последнюю стрельбу Лаура пришла лидером с отрывом от преследовательниц более, чем на 20 секунд, но дважды промахнулась. Пока она мотала штрафные круги Хорхлер и Коукалова чисто отстрелялись и побежали к пьедесталу. Однако Дальмайер удалось обойти чешку буквально за 100-150 м до финиша и стать второй. В пассиве Дальмайер три штрафных круга, у Коукаловой – два.Украинка Юлия Джима финишировала десятой, пробежав три штрафных круга.Участницами цветочной церемонии стали финка Кайса Макарайнен (3 промаха), француженка Мари Дорен Абер (4) и итальянка Алексия Рунггальдир (1).Быстрее всех сегодня бежала Лаура Дальмайер (30.40,2). Юлия Джима – пятая - +39,5.Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова – 1.36,0 (3 промаха). Юлия Джима (20-я) - +33,0 (3 промаха).1. Надин Хорхлер (Германия) – 36.11,5 (0+0+0+0 штрафных кругов)2. Лаура Дальмайер (Германия)- +3,1 (1+0+0+2)3. Габриэла Коукалова (Чехия) - +8,0 (1+1+0+0)10. Юлия Джима (Украина) - +32,0 (1+1+0+1)1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 30.40,22. Лаура Далмайер (Германия) - +17,33. Мари Дорэн Абер (Франция) - +19,54. Жюстин Бреза (Франция) - +27,88. Габриэла Коукалова (Чехия) - +52,215 Надин Хорхлер (Германия) - +1.13,71. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.36,0 (3 промаха)2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +5,0 (2)3. Марте Олсбю (Норвегия) - +12,0 (6)9. Габриэла Коукалова (Чехия) - +23,0 (2)19. Лаура Дальмайер (Германия) - +31,0 (3)24. Надин Хорхлер (Германия) - +40 (0)