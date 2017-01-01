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Немка Хорхлер победила в масс-старте на этапе КМ в Антхольце; Джима - десятая
Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоялась гонка с масс-стартом Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на  шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоялась гонка с масс-стартом на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Развязка в гонке наступила после последней стрельбы. Победила точно стрелявшая немка Надин Хорхлер. Отметим, что для Надин это первый подиум в карьере и сразу победный. Ее соотечественница Лаура Дальмайер упустила золото и стала второй. На последнюю стрельбу Лаура пришла лидером с отрывом от преследовательниц более, чем на 20 секунд, но дважды промахнулась. Пока она мотала штрафные круги Хорхлер и Коукалова чисто отстрелялись и побежали к пьедесталу. Однако Дальмайер удалось обойти чешку буквально за 100-150 м до финиша и стать второй. В пассиве Дальмайер три штрафных круга, у Коукаловой – два.

Украинка Юлия Джима финишировала десятой, пробежав три штрафных круга.

Участницами цветочной церемонии стали финка Кайса Макарайнен (3 промаха), француженка Мари Дорен Абер (4) и итальянка Алексия Рунггальдир (1).

Быстрее всех сегодня бежала Лаура Дальмайер (30.40,2). Юлия Джима – пятая - +39,5.

Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова – 1.36,0 (3 промаха). Юлия Джима (20-я) - +33,0 (3 промаха).

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января
Женщины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Надин Хорхлер (Германия) – 36.11,5 (0+0+0+0 штрафных кругов)
2. Лаура Дальмайер (Германия)- +3,1 (1+0+0+2)
3. Габриэла Коукалова (Чехия) - +8,0 (1+1+0+0)

10. Юлия Джима (Украина) - +32,0 (1+1+0+1)

Время на лыжне
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 30.40,2
2. Лаура Далмайер (Германия) - +17,3
3. Мари Дорэн Абер (Франция) - +19,5
4. Жюстин Бреза (Франция) - +27,8
5. Юлия Джима (Украина) - +39,5

8. Габриэла Коукалова (Чехия) - +52,2
15 Надин Хорхлер (Германия) - +1.13,7

Время на стрельбе
1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.36,0 (3 промаха)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +5,0 (2)
3. Марте Олсбю (Норвегия) - +12,0 (6)

9. Габриэла Коукалова (Чехия) - +23,0 (2)
19. Лаура Дальмайер (Германия) - +31,0 (3)
20. Юлия Джима (Украина) - +33,0 (3)
24. Надин Хорхлер (Германия) - +40 (0)
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