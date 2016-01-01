Последние новости спорта

17:47 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 3-е место в Кубке наций 353 | Биатлон

17:00 Женская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 335 | Биатлон / Главные новости спорта

14:42 Спортивная фармакология быстро распространяется 148 | Другие виды спорта

12:09 Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге 312 | Биатлон

11:53 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Виннипег» уступил «Монреалю» и другие результаты 288 | Хоккей

11:10 НБА. «Оклахома» победила «Мемфис», «Кливленд» крупно проиграл «Портленду» и другие результаты 132 | Баскетбол

10:34 Сидней. Агнешка Радваньска разгромила Стрыкову и стала первой финалисткой 155 | Теннис

10:23 Хобарт. Савчук и Олару стали полуфиналистками в парном разряде 122 | Теннис

10:00 Цуренко обыграла Роджерс и вышла в полуфинал турнира в Хобарте 217 | Теннис / Главные новости спорта