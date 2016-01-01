Александр Жирный – 11-й в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Мартелло (Италия). 5 января

Сегодня, 5 января, в Мартелло (Италия) стартовал четвертый этап Кубка IBU. Состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.Победил норвежец Андреас Далое Вернес, который с двумя промахами опередил на 9,6 секунды точно стрелявшего австрийца Николауса Лайтингера, на 33,3 секунды промахнувшегося один раз россиянина Александра Поварницына.Лучшим среди украинцев стал Александр Жирный, занявший 11-е место с отставанием в 1 минуту 15,5 секунды от победителя при трех промахах. В очковой зоне финишировали еще два украинца - Виталий Труш – 18-й (4 промаха, +1.25,3) и Антон Дудченко – 31-й (3 промаха, + 1.55,8). Не набрал очков Дмитрий Русинов, который пробежал семь штрафных кругов и стал 82-м - + 4.55,6. Денис Насыко не финишировал.В субботу, 7 января, на четвертом этапе Кубка IBU у мужчин и женщин состоятся вторые спринтерские гонки.1. Андреас Далое Вернес (Норвегтя) -) 25.45,0 (1+1)2. Николаус Лайтингер (Австрия) – +9,6 (0+0)3. Александр Поварницын (Россия) – +33,3 (0+1)4. Александр Логинов (Россия) – +37,3 (0+3)5. Лоренц Вягер (Австрия) – +38,1 (1+2)6. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – +43,2 (1+2)...11. Александр Жирный (Украина) - +1.15,5 (2+1)18. Виталий Труш (Украина) - +1.25,3 (1+3)31. Антон Дудченко (Украина) - +1.55,8 (1+2)82. Дмитрий Русинов (Украина) - +4.55,6 (5+2)Денис Насыко (Украина) – не финишировал