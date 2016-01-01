Мартен Фуркад: Я не хочу быть единственным, кто несет флаг в борьбе с допингом

«Если кто и был наказан при этом, так это любители биатлона в России. Это был способ удовлетворить тех, кто хотел псевдо-санкций против России. Но по существу это ничего не изменило. Мне так это надоело, я раздражен», – цитирует Фуркада Nordicmag.

Я просто хочу, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) решительнее выступал против допинга и предпринял строгие меры.

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад в очередной раз пояснил свою позицию по вопросу допинга.«Отмена Кубка мира в Тюмени – это пародия на борьбу с допингом», – заявил Фуркад.Француз планирует провести встречу с другими биатлонистами во время этапа Кубка мира в Оберхофе, чтобы выработать единую точку зрения.«Мы проведем встречу с другими спортсменами на этой неделе, чтобы скорректировать некоторые моменты несогласованности. Я не стану заниматься бойкотом в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет таких намерений.Мы должны вернуться к тому, что голоса спортсменов зазвучат как один. Я не хочу быть единственным, кто несет флаг в борьбе с допингом», – отметил Фуркад.