Пидручный: Я против того, чтобы перенесенный из Тюмени этап КМ прошел в Раубичах

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира по биатлону вместо российской Тюмени должен пройти в Норвегии.Напомним, 22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по делу российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира.«Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег. А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень», – отметил Пидручный.Ранее Елена Пидгрушная сказала, что этап Кубка мира мог бы пройти в Холменколене. Сергей Семенов считает, что принять соревнования мог бы казахстанский Алма-Аты, а Виталий Кильчицкий не против проведения этапа во французском Легранде или в итальянском Трентино.