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Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону
Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлонуВчера, 25 декабря, в Яворове Львовской области на базе НКСТУ «ЗРСЦ» прошли первые гонки чемпионата Украины по биатлону. В эти дни соревнуются спортсмены старшей возрастной группы, а также старший и младший (2002-2003 г.р.) юношеские возрастыМмедали в спринтерских гонках разыграли мужчины и юноши.

Старты проходили в условиях сильного порывистого ветра. В отсутствие биатлонистов первой сборной, проводящих предновогодний тренировочный сбор в Обертиллахе, чемпионом страны стал Руслан Ткаленко, лучше других справившийся на огневом рубеже и при этом показавший лучший ход по дистанции, опередив более чем  на минуту своих соперников.
В число первых шести не попали Дмитрий Русинов - седьмой, Максим Ивко - восьмой, Виталий Труш - десятый.

Биатлон. Чемпионат Украины. Яворов (Львовская область). 25 декабря
Спринт. Мужчины. 10 км
1. Руслан Ткаленко (0+2)  28:17,5
2. Антон Дудченко (0+3)  +1:17,3
3. Артем Тищенко (1+3)  +1:45,1
4. Александр Морьев (1+1)  +1:53,9
5. Дмитрий Ивасенко (0+2)  +2:06,6
5. Андрей Доценко (3+1)  +2:06,6

Спринт. Старшие юноши. 7,5 км
1.  Максим Заровный (0+2)  23:39,5
2. Сергей Телень (2+4)  +1:08,5
3.  Николай Ничипоренко (1+2)  +1:14,0
4. Евгений Ивченко (3+2)  +1:18,4
5.  Владислав Гончаревский (1+1)  +1:21,5
6.  Владислав Романчук (3+1)  +1:38,4

Спринт. Младшие юноши. 6 км (бег без винтовки)
1.  Степан Кинаш (2+2)  21:18,7
2.  Сергей Кришталь (2+3)  +34,2
3.  Виталий Мандзин (1+5)  +1:07,9
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