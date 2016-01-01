Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону

Биатлон. Чемпионат Украины. Яворов (Львовская область). 25 декабря

Вчера, 25 декабря, в Яворове Львовской области на базе НКСТУ «ЗРСЦ» прошли первые гонки чемпионата Украины по биатлону. В эти дни соревнуются спортсмены старшей возрастной группы, а также старший и младший (2002-2003 г.р.) юношеские возрастыМмедали в спринтерских гонках разыграли мужчины и юноши.Старты проходили в условиях сильного порывистого ветра. В отсутствие биатлонистов первой сборной, проводящих предновогодний тренировочный сбор в Обертиллахе, чемпионом страны стал Руслан Ткаленко, лучше других справившийся на огневом рубеже и при этом показавший лучший ход по дистанции, опередив более чем на минуту своих соперников.В число первых шести не попали Дмитрий Русинов - седьмой, Максим Ивко - восьмой, Виталий Труш - десятый.1. Руслан Ткаленко (0+2) 28:17,52. Антон Дудченко (0+3) +1:17,33. Артем Тищенко (1+3) +1:45,14. Александр Морьев (1+1) +1:53,95. Дмитрий Ивасенко (0+2) +2:06,65. Андрей Доценко (3+1) +2:06,61. Максим Заровный (0+2) 23:39,52. Сергей Телень (2+4) +1:08,53. Николай Ничипоренко (1+2) +1:14,04. Евгений Ивченко (3+2) +1:18,45. Владислав Гончаревский (1+1) +1:21,56. Владислав Романчук (3+1) +1:38,41. Степан Кинаш (2+2) 21:18,72. Сергей Кришталь (2+3) +34,23. Виталий Мандзин (1+5) +1:07,9