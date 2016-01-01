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Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (9 -12 марта) из-за допинговых скандалов в российском спорте. Об этом  «Обозревателю» рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают, как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент», — заявил Брынзак.

Ранее наказать российских биатлонистов призвал француз Мартен Фуркад, который также не исключил бойкота гонок Кубка мира. Его поддержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

О своем решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявили федерации биатлона Чехии, Норвегии и Великобритании.

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