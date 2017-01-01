5 декабря МОК объявит решение относительно выступления россиян на ОИ-2018

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) объявит решение касательно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане 5 декабря. Исполком МОК пройдет с 5 по 6 декабря в Лозанне.



В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.



Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.



По их итогам МОК вынесет решение по вопросу участия российской сборной в Олимпиаде-2018. Также организация может запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом, но министр спорта РФ Павел Колобков исключил вариант выступления россиян на Играх в нейтральном статусе.



В четверг совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Глава МОК Томас Бах заявил, что это не повлияет на решение МОК относительно российских спортсменов.



Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.