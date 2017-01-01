Беринчик и Малиновский проведут рейтинговые поединки в Венгрии

10 июня в Будакаласе (Венгрия) чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (19-0, 5 КО) и серебряный призёр ЧМ-2011 и ОИ-2012 Денис Беринчик (5-0, 3 КО) проведут рейтинговые 8-раундовые бои. Оба боксера впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами Украины, сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.
19:07 Ролан Гаррос. Надаль не пустил Хаасе в третий круг 48 | Теннис
18:24 Тренер Ковалева: Готов обсудить с Сергеем переговоры о переходе к Уорду 88 | Бокс
18:10 Роуч: Пакьяо становится все лучше и лучше с каждым днем 83 | Бокс
17:45 Ролан Гаррос. Джокович вышел в третий круг 104 | Теннис
15:30 Ролан Гаррос. Стаховский не прошел в третий круг 148 | Теннис
15:15 Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге 133 | Теннис
14:28 Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур 109 | Теннис
13:59 Ролан Гаррос. Винус Уильямс вышла в третий круг 143 | Теннис
13:45 Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг 168 | Теннис / Главные новости спорта
12:40 Ломаченко поддержал сборную Украины накануне чемпионата Европы по боксу 175 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Май 2017 (545)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.