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Беринчик и Малиновский проведут рейтинговые поединки в Венгрии

Беринчик и Малиновский проведут рейтинговые поединки в Венгрии

10 июня в Будакаласе (Венгрия) чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (19-0, 5 КО) и серебряный призёр ЧМ-2011 и ОИ-2012 Денис Беринчик (5-0, 3 КО) проведут рейтинговые 8-раундовые бои. Оба боксера впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами Украины, сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.

Соперником Олега Малиновского будет бразильский боксер Исайя Сантос Сампайо (21-12-0, 21 КО).
Денис Беринчик встретится в ринге с Абдул-Азизом Иссой Гарба (4-0-0, 3 КО) из Бельгии.

Предыдущий поединок Олег Малиновский провел в Броварах в ноябре 2016 года. Олег одержал победу над испанским боксером Эусебио Осэхо единогласным решением судей и защитил титул чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе.

В этот же вечер пятый бой на профи ринге провел Денис Беринчик против Хуана Окуры. По истечении восьми раундов судьи отдали победу украинцу.

Трансляция поединков состоится 10 июня на телеканале «Интер».

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