Беринчик и Малиновский проведут рейтинговые поединки в Венгрии

10 июня в Будакаласе (Венгрия) чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе(19-0, 5 КО) и серебряный призёр ЧМ-2011 и ОИ-2012(5-0, 3 КО) проведут рейтинговые 8-раундовые бои. Оба боксера впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами Украины, сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.Соперником Олега Малиновского будет бразильский боксер Исайя Сантос Сампайо (21-12-0, 21 КО).Денис Беринчик встретится в ринге с Абдул-Азизом Иссой Гарба (4-0-0, 3 КО) из Бельгии.Предыдущий поединок Олег Малиновский провел в Броварах в ноябре 2016 года. Олег одержал победу над испанским боксером Эусебио Осэхо единогласным решением судей и защитил титул чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе.В этот же вечер пятый бой на профи ринге провел Денис Беринчик против Хуана Окуры. По истечении восьми раундов судьи отдали победу украинцу.Трансляция поединков состоится 10 июня на телеканале «Интер».