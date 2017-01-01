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Герхард Бергер: Меня удивил прогресс Ferrari

Герхард Бергер: Меня удивил прогресс Ferrari

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился своими впечатлениями о первой гонке сезона в Австралии. Именитый австриец считает, что, несмотря на победу Себастьяна Феттеля, в Mercedes по-прежнему сохраняют преимущество, однако по ходу сезона болельщики увидят более плотную борьбу.

Герхард Бергер: «Мне ясно, что за зиму в Ferrari сделали огромный шаг вперед. Честно говоря, меня это удивило. Кроме того, я рад, что Хельмут Марко признает проблемы у своей команды, и не пытается найти оправдания. Я верю, что в ближайших гонках в Red Bull Racing смогут сократить отставание от лидеров.

По результатам этапа в Австралии очевидно, что в квалификации Mercedes быстрее соперников, однако в гонке их преимущество было не столь велико. Отчасти это связано с обстоятельствами, и команда остается фаворитом, но я, как и все болельщики, надеюсь, что борьба в тройке лидеров будет очень плотной, и мы увидим увлекательное сражение за титул.

Первая гонка сезона получилась интересной, машины стали заметно быстрее и выглядят агрессивно – это здорово. Однако современные технологии настолько сложные, что не все болельщики разбираются в них. Ситуация с обгонами усложнилась. Конечно, эффект от DRS вырос, однако я не поклонник этой системы».

Говоря о новых владельцах чемпионата из Liberty Media, Бергер отметил: «У них огромный опыт работы с прессой, который они привнесут в Формулу-1. Посмотрим, насколько хорошо у них получится – давайте дадим им возможность и время для перемен. Они пригласили Росса Брауна – он строил чемпионские машины и знает, как работать с FIA. В Liberty Media нанимают специалистов, обладающих большим опытом.

Конечно, мы все восхищаемся той работой, которую проделал Берни Экклстоун за годы в Формуле-1, поэтому испытываем сожаление, что ему пришлось уйти».


По материалам: f1news
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