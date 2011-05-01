Настольный теннис. ЧМ-2021. Из шести украинцев только Песоцкая пробилась во второй круг

Настольный теннис. 56-й Чемпионат мира. Хьюстон (США). 24 ноября

23-29 ноября в Хьюстоне (США) пройдет 56-й чемпионат мира по настольному теннису под эгидой ITTF. В 2020 году чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.На чемпионате мира будут разыграны пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночных разрядах, в мужском и женском парных разрядах, а также в миксте.- Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова, Соломия Братейко;- Коу Лей, Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа.У мужчин и женщин прошли матчи первого круга. Во второй круг смогла пробиться только Маргарита Песоцкая, разгромившая представительницу Египта Юсру Хелми – 4:0. Во втором круге соперницей Маргариты будет представительница Китайского Тайбэя Чен Сян-Цзу, победившая польку Наталию Партыку – 4:2.Завершили выступление в первом круге одиночного разряда Соломия Братейко, Анна Гапонова, Евгений Прищепа, Коу Лей и Ярослав Жмуденко.Маргарита Песоцкая (Украина) – Юсра Хелми (Египет) – 4:0 (11:8, 11:5, 11:5, 11:7)Соломия Братейко (Украина) – Гои Руи Сюань (Сингапур) – 3:4 (11:9, 11:5, 10:12, 9:11, 8:11, 11:5, 5:11)Анна Гапонова (Украина) – Джиннипа Саветтабут (Таиланд) – 1:4 (7:11, 7:11, 11:6, 10:12, 3:11)Евгений Прищепа (Украина) – Вон Чун Тин (Гонконг) – 2:4 (0:11, 3:11, 12:10, 4:11, 3:11Кой Лей (Украина) – Лиас Питчфорд (Англия) – 2:4 (7:11, 13:11, 5:11, 7:11, 11:7, 11:13)Ярослав Жмуденко (Украина) - Сатиян Гнанасекаран (Индия) – 0:4 (2:11, 9:11, 4:11, 3:11)