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WTA представила кандидаток на победу в номинации «Лучшая теннисистка года»
WTA представила кандидаток на победу в номинации «Лучшая теннисистка года»Пресс-служба WTA объявила всех теннисисток, номинированных на награду «Лучшая теннисистка сезона».

На звание лучшей спортсменки 2021 года претендуют австралийка Эшли Барти (№1 WTA), Арина Соболенко (№2 WTA), испанка Гарбинье Мугуруса (№3 WTA), чешка Барбора Крейчикова (№5 WTA), полька Ига Свёнтек (№9 WTA), японка Наоми Осака (№13 WTA) и британка Эмма Радукану (№19 WTA).
 
Обладательница награды станет известна на следующей неделе.




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