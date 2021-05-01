WTA представила кандидаток на победу в номинации «Лучшая теннисистка года»

Сегодня, 15:55 0 | Теннис

Пресс-служба WTA объявила всех теннисисток, номинированных на награду «Лучшая теннисистка сезона».



На звание лучшей спортсменки 2021 года претендуют австралийка Эшли Барти (№1 WTA), Арина Соболенко (№2 WTA), испанка Гарбинье Мугуруса (№3 WTA), чешка Барбора Крейчикова (№5 WTA), полька Ига Свёнтек (№9 WTA), японка Наоми Осака (№13 WTA) и британка Эмма Радукану (№19 WTA).



Обладательница награды станет известна на следующей неделе.









Пресс-служба WTA объявила всех теннисисток, номинированных на награду «Лучшая теннисистка сезона».На звание лучшей спортсменки 2021 года претендуют австралийка(№1 WTA),(№2 WTA), испанка(№3 WTA), чешка(№5 WTA), полька(№9 WTA), японка(№13 WTA) и британка(№19 WTA).Обладательница награды станет известна на следующей неделе.