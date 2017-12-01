Макинрой объяснил, в чём новые звёзды тенниса уступают Федереру, Надалю и Джоковичу

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой рассказал, в чём новое поколение теннисистов уступают представителям «Большой тройки» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.«Проблема тенниса в том, что эти молодые парни не управляют теннисом так, как это делают парни постарше. Они не продают билеты в первую неделю Открытого чемпионата США так, как это делают Надаль, Федерер и Джокович», — приводит слова Патрика Макинроя New York Times.Напомним, на счету Федерера, Надаля и Джоковича по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».