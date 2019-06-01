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Эшли Барти объявила о помолвке и показала фото с женихом
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о помолвке с гольфистом Гарри Киссиком.

Спортсменка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«Будущий муж», — подписала фото Эшли.  

Напомним, Барти стала восьмой теннисисткой в истории, проведшей 100 и более недель в ранге 1-й ракетки мира. Ранее это удавалось Штеффи Граф (Германия, 377 недель), Мартине Навратиловой (США, 332 недели), Серене Уильямс (США, 319 недель), Крис Эверт (США, 260 недель), Мартине Хингис (Швейцария, 209 недель), Монике Селеш (США, 178 недель) и Жюстин Энен (Бельгия, 117 недель).

По материалам: Чемпионат
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