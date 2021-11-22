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Рейтинг ATP. Янник Синнер стал 10-й ракеткой мира
Рейтинг ATP. Янник Синнер стал 10-й ракеткой мираМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Итальянец Янник Синнер стал десятой ракеткой мира. Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних позициях.

Возглавляет мировую классификацию по-прежнему серб Новак Джокович, с отрывом от россиянина Даниила Медведева в 2900 очков.

Украинец Илья Марченко поднялся на шесть пунктов и теперь занимает 157-е место. На 17 позиций поднялся Сергей Стаховский (216-й), на одну – Виталий Сачко (237).).
 
Рейтинг ATP от 22.11.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11540 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 7840
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6540
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 5150
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4160
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3706
10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3350

163 (157) . Илья Марченко (Украина) – 427
216 (233). Сергей Стаховский (Украина) – 293
237 (238). Виталий Сачко (Украина) - 257

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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