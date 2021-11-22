Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк, Калинина и Ястремская остались на прежних позициях

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 22 ноября, опубликовала обновленный рейтинг.Лучшая среди украинок Элина Свитолина сохранила 15-е место. Кроме Свитолиной в топ-100 еще три украинских теннисистки, которые также остались на прежних позициях - Марта Костюк (50-я), Ангелина Калинина (52), Даяна Ястремская (97).Во второй сотне рейтинга четыре украинских теннисистки. На одну позицию поднялись Леся Цуренко (119) и Катарина Завацкая (187). Дарья Снигур по-прежнему 183-я. Одну позицию потеряла Катерина Козлова (143).В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Онс Жабер из Туниса.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 63803 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 56854 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 51355 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 50086 (6). Мария Саккари (Греция) – 43857 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 43518 (8). Паула Бадоса (испания) - 38499 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 378610 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455...