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Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк, Калинина и Ястремская остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк, Калинина и Ястремская остались на прежних позицияхЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 22 ноября, опубликовала обновленный рейтинг.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина сохранила 15-е место. Кроме Свитолиной в топ-100 еще три украинских теннисистки, которые также остались на прежних позициях - Марта Костюк (50-я), Ангелина Калинина (52), Даяна Ястремская (97).

Во второй сотне рейтинга четыре украинских теннисистки. На одну позицию поднялись Леся Цуренко (119) и Катарина Завацкая (187). Дарья Снигур по-прежнему 183-я. Одну позицию потеряла Катерина Козлова (143).

В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Онс Жабер из Туниса.

Рейтинг WTA от 22.11.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8 (8). Паула Бадоса (испания) - 3849
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786
10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455
...
15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726
50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215
52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188
97 (97). Даяна Ястремская (Украина) – 789
119 (120). Леся Цуренко (Украина) – 621
143 (142). Катерина Козлова (Украина) – 516
183 (183). Дарья Снигур (Украина) - 382
187 (188). Катарина Завацкая (Украина) – 364

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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