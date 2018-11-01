Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Медведева: обзор финального матча (видео)

Сегодня, 08:25 0 | Теннис / Видео





Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) одержал победу в двух сетах над россиянином Даниилом Медведевым (№2 ATP) со счетом

Этот титул стал для Зверева шестым в сезоне,19-м в карьере и вторым на Итоговых турнирах ATP.







В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP-2021 прошел финальный матч.Немецкий теннисист(№3 ATP) одержал победу в двух сетах над россиянином(№2 ATP) со счетом 6:4, 6:4 Этот титул стал для Зверева шестым в сезоне,19-м в карьере и вторым на Итоговых турнирах ATP.