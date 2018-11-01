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Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Медведева: обзор финального матча (видео)
В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP-2021 прошел финальный матч.

Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) одержал победу в двух сетах над россиянином Даниилом Медведевым (№2 ATP) со счетом 6:4, 6:4.
Этот титул стал для Зверева шестым в сезоне,19-м в карьере и вторым на Итоговых турнирах ATP.



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