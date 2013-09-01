Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн Шуай

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes’ Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS — IOC MEDIA (@iocmedia) November 21, 2021

Сегодня, 21 ноября, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл видеозвонок с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за беспокойство о её самочувствии. Она объяснила, что находится в безопасности и здорова, живёт в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы в данный момент уважали её частную жизнь. Сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьёй.Молчание теннисистки продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.