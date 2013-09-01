На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн Шуай
Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн ШуайСегодня, 21 ноября, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл видеозвонок с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за беспокойство о её самочувствии. Она объяснила, что находится в безопасности и здорова, живёт в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы в данный момент уважали её частную жизнь. Сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьёй.

Молчание теннисистки продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.

По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Государственные СМИ Китая показали видео с теннисисткой Пэн Шуай, она ужинает с тренером
WTA отреагировала на ситуацию с исчезнувшей Пэн Шуай
Наоми Осака высказалась о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай
ООН запросила у Китая информацию о местоположении пропавшей Пэн Шуай
WTA пригрозила Китаю лишением всех теннисных турниров из-за ситуации с Пэн Шуай
Марию Шарапову побила китаянка
Пекин. Симона халеп не пробилась в &#188; финала
Томас Бах стал новым президентом МОК
 
 
 

Последние новости спорта

20:08

Даниил Медведев рассказал, почему проиграл в финале Итогового турнира ATP 110 | Теннис

20:04

Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн Шуай 96 | Теннис

19:56

Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Медведева в финале 92 | Теннис

18:58

Формула 1. Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена в личном зачете, Red Bull сократил отставание от Mercedes в Кубке конструкторов 115 | Формула-1

18:36

Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара 119 | Формула-1 / Главные новости спорта

17:31

Шахматы. Командный ЧЕ-2021. Женская сборная Украины проиграла России в восьмом туре 109 | Шахматы

17:04

Шахматы. Командный ЧЕ-2021. Мужская сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном 121 | Шахматы

12:24

Льюис Хэмилтон: Мы не понимаем, что допустимо, а что – нет 131 | Формула-1

12:17

Джокович — о Звереве: Уверен, скоро он станет победителем турнира «Большого шлема» 137 | Теннис

11:57

Портер после поражения Кроуфорду: Он ловил меня слишком чистыми ударами 143 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Карл-Энтони Таунс и Майлз Тёрнер – возглавили топ-10 моментов игрового дня 20 ноября (Видео)

Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Джоковича: обзор матча 1/2 финала (видео)

Итоговый турнир ATP. Медведев победил Рууда: обзор матча 1/2 финала (видео)

Итоговый турнир ATP. Джокович победил Норри, Рублёв проиграл Рууду: обзор матчей группового этапа (видео)

НБА. Руди Гобер и Дариус Гарлэнд – возглавили топ-10 моментов игрового дня 18 ноября (Видео)

Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Синнера: обзор матча групового этапа (видео)

НБА. Карл-Энтони Таунс и Франц Вагнер – возглавили топ-10 моментов игрового дня 17 ноября (Видео)



 

Топ-новости недели

Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара
Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA
Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу
Сергей Кулиш и Елена Костевич – победители Кубка президента ISSF по пулевой стрельбе
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон - второй




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2021 (400)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.