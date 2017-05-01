Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Медведева в финале

В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $7 250 000 состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 24-летний немецобыграл вторую ракетку мира, 25-летнего россиянинасо счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Зверев реализовал два брейк-пойнта из четырех, выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Медведева три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейка. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 6:6.Отметим, что теннисисты встречались на групповом этапе и тогда победил Медведев 6:3, 6:7(3), 7:6(6).Этот титул стал для Зверева шестым в сезоне и 19-м в карьере. За победу в Турине Александр получит 1300 рейтинговых очков и $1,628 миллиона призовых.Зверев во второй раз стал победителем Итогового турнира ATP. Ранее от становился чемпионом в 2018 году, обыграв в финале серба Новака Джоковича.