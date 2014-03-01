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Джокович — о Звереве: Уверен, скоро он станет победителем турнира «Большого шлема»
Джокович — о Звереве: Уверен, скоро он станет победителем турнира «Большого шлема»Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своих отношениях с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга) сразу после поражения от него в полуфинале Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6(4), 4:6, 6:3 в пользу Зверева.

«Конечно, мы хотим выигрывать друг у друга, но есть взаимные уважение и признательность, которые важнее, чем победа или поражение. Это то, что у меня всегда будет с Сашей. Я очень ценю это и желаю ему всего наилучшего. Он отличный парень, фантастический теннисист. Я уверен, что скоро он будет победителем турнира «Большого шлема».

Саша является моим другом вне корта. Мы очень хорошо ладим. Нелегко быть близкими, когда вы являетесь соперниками и много играете друг с другом на самых важных турнирах. Но мы много говорим о жизни, о самых разных вещах. Я всегда рад поделиться с ним своим опытом. У нас всегда были прекрасные отношения», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Джоковича: обзор матча 1/2 финала (видео)
По материалам: Чемпионат
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