Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Джоковича: обзор матча 1/2 финала (видео)

Сегодня, 08:16 7 | Теннис / Видео





Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) одержал победу в трех сетах над сербом Новаком Джоковичем (№1 ATP) со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.



В финале Звереву предстоит скрестить ракетки с действующим чемпионом турнира, россиянином





В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP прошел второй полуфинальный матч.Немецкий теннисист(№3 ATP) одержал победу в трех сетах над сербом(№1 ATP) со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.В финале Звереву предстоит скрестить ракетки с действующим чемпионом турнира, россиянином Даниилом Медведевым