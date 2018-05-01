На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Джоковича: обзор матча 1/2 финала (видео)
В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP прошел второй полуфинальный матч.

Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) одержал победу в трех сетах над сербом Новаком Джоковичем (№1 ATP) со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.

В финале Звереву предстоит скрестить ракетки с действующим чемпионом турнира, россиянином Даниилом Медведевым.


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый турнир ATP. Победа Зверева над Джоковичем: обзор финального матча (Видео)
Итоговый турнир ATP. Александр Зверев: Надеюсь, у меня еще есть шанс выйти в полуфинал
Рим. Победа Зверева над Чиличем: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Итоговый турнир ATP. Медведев победил Рууда: обзор матча 1/2 финала (видео)
Итоговый турнир ATP. Зверев не пустил Джоковича в финал
Итоговый турнир ATP. Зверев - Надаль, Циципас - Медведев: обзор матчей (Видео)
Итоговый турнир ATP. Янник Синнер обыграл Хуберта Хуркача: обзор матча групового этапа (видео)
Итоговый турнир ATP. Надаль-Медведев: обзор матча (Видео)
 
 
 

Последние новости спорта

09:15

НБА. «Сакраменто» Леня проиграло «Юте», «Милуоки» победил «Орландо» и другие результаты (+Видео) 22 | Баскетбол

08:41

Теренс Кроуфорд досрочно победил Шона Портера (+видео) 58 | Бокс

08:16

Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Джоковича: обзор матча 1/2 финала (видео) 79 | Теннис / Видео

07:46

Итоговый турнир ATP. Зверев не пустил Джоковича в финал 107 | Теннис

19:21

Пиппен объяснил, почему Серена Уильямс и Тайгер Вудс более великие, чем Майкл Джордан 169 | Теннис

19:09

Государственные СМИ Китая показали видео с теннисисткой Пэн Шуай, она ужинает с тренером 146 | Теннис

19:01

Урош Велепец: Обещаю, что на Олимпиаду выберем самых лучших 169 | Биатлон

18:41

Джош Тейлор: Бой с Лопесом для меня не проблема. Этот парень - клоун 177 | Бокс

18:29

Серхио Мора предупредил Канело: Держись подальше от Усика 162 | Бокс

18:23

Джефф Мейвезер: Канело не превзойти Флойда, что бы он ни делал 153 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Джоковича: обзор матча 1/2 финала (видео)

Итоговый турнир ATP. Медведев победил Рууда: обзор матча 1/2 финала (видео)

Итоговый турнир ATP. Джокович победил Норри, Рублёв проиграл Рууду: обзор матчей группового этапа (видео)

НБА. Руди Гобер и Дариус Гарлэнд – возглавили топ-10 моментов игрового дня 18 ноября (Видео)

Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Синнера: обзор матча групового этапа (видео)

НБА. Карл-Энтони Таунс и Франц Вагнер – возглавили топ-10 моментов игрового дня 17 ноября (Видео)

Итоговый турнир WTA. Крейчикова и Синякова победили Мертенс и Се-Су-Вей: обзор финального матча (Видео)



 

Топ-новости недели

Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA
Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу
Сергей Кулиш и Елена Костевич – победители Кубка президента ISSF по пулевой стрельбе
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон - второй
Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта (+ Видео нокаута)




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2021 (382)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.