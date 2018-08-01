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Итоговый турнир ATP. Зверев не пустил Джоковича в финал
Итоговый турнир ATP. Зверев не пустил Джоковича в финалВ Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $7 250 000 состоялся второй полуфинальный матч

Первая ракетка мира, 34-летния серб Новак Джокович потерпел поражение от третьего номера мировой классификации, 24-летнего немца Александра Зверева. Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился в пользу немца со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.

Соперники сделали по одному брейку. На счету победителя 14 эйсов и одна двойная ошибка, а Новак 15 раз подал навылет и также один раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Джокович – 7:4.

Соперником Зверева в финале Итогового турнира будет действующий чемпион турнира, россиянин Даниил Медведев, который в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда – 6:4, 6:2.

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
1/2 финала
Александр Зверев (Германия) - Новак Джокович (Сербия) – 7:6(4), 4:6, 6:3
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