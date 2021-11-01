Итоговый турнир ATP. Медведев победил Рууда: обзор матча 1/2 финала (видео)

Сегодня, 17:35 0 | Теннис / Видео





Действующий чемпион турнира российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (№8 ATP) со счетом



Соперником Медведева в финале будет или серб Новак Джокович, или немец Александр Зверев.





В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP-2021 прошел первый полуфинальный матч.Действующий чемпион турнира российский теннисист(№2 ATP) одержал победу над норвежцем(№8 ATP) со счетом 6:4, 6:2. Соперником Медведева в финале будет или серб Новак Джокович, или немец Александр Зверев.