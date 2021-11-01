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Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Рууда и стал первым финалистом
Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Рууда и стал первым финалистомВ Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $7 250 000 состоялся первый полуфинальный матч

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев обыграл 22-летнего норвежца Каспера Рууда, занимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты играли 1 час 19 минут. За это время Медведев сделал три брейка из девяти возможных, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Рууд не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.    

Соперник Медведева по финалу определится в матче между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и третьим номером рейтинга ATP Александром Зверевым из Германии.

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2
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