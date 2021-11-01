Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Рууда и стал первым финалистом

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $7 250 000 состоялся первый полуфинальный матчДействующий чемпион турнира, вторая ракетка мира, 25-летний россиянинобыграл 22-летнего норвежца, занимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:4, 6:2.Теннисисты играли 1 час 19 минут. За это время Медведев сделал три брейка из девяти возможных, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Рууд не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.Соперник Медведева по финалу определится в матче между первой ракеткой мира сербоми третьим номером рейтинга ATPиз Германии.Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2