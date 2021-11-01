Итоговый турнир ATP. Джокович победил Норри, Рублёв проиграл Рууду: обзор матчей группового этапа (видео)

Сегодня, 09:22 0 | Теннис / Видео





В матче третьего тура Зеленой группы норвежец Каспер Рууд (№8 ATP) одержал волевую над россиянином Андреем Рублёвым (№5 ATP) со счетом



Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) одержал третью победу в Зелёной группе, разгромив британца Кэмерона Норри (№12 ATP) со счетом



В полуфинале Джокович встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, а Рууд сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Матчи состоятся в субботу, 20 ноября.





В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP завершились матчи группового этапа.В матче третьего тура Зеленой группы норвежец(№8 ATP) одержал волевую над россиянином(№5 ATP) со счетом 2:6, 7:5, 7:6(5) Сербский теннисист(№1 ATP) одержал третью победу в Зелёной группе, разгромив британца(№12 ATP) со счетом 6:2, 6:1 В полуфинале Джокович встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, а Рууд сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Матчи состоятся в субботу, 20 ноября.