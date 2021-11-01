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Итоговый турнир ATP. Джокович победил Норри, Рублёв проиграл Рууду: обзор матчей группового этапа (видео)
В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP завершились матчи группового этапа.

В матче третьего тура Зеленой группы норвежец Каспер Рууд (№8 ATP) одержал волевую над россиянином Андреем Рублёвым (№5 ATP) со счетом 2:6, 7:5, 7:6(5).

Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP)  одержал третью победу в Зелёной группе, разгромив британца Кэмерона Норри (№12 ATP) со счетом 6:2, 6:1.

В полуфинале Джокович встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, а Рууд сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Матчи состоятся в субботу, 20 ноября.


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