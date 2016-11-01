Итоговый турнир ATP. Джокович одержал третью победу на групповом этапе, обыграв Норри

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.Первая ракетка мира, 34-летний сербодержал третью победу в Зелёной группе, разгромив 26-летнего британца, занимающего в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 6:2, 6:1.Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок на подаче. Норри не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Отметим, что это матч не имел турнирного значения, так как ранее выход в плей-офф себе гарантировали Джокович и норвежец Каспер Рууд.В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым, а Рууд сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Матчи состоятся в субботу, 20 ноября.Новак Джокович (Сербия, 1) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:11. Новак Джокович (Сербия, 1) – 3/0 (сеты 6-0), (геймы 37-16)2. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 2/1 (сеты 4-4), (геймы 37-43)3. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/2 (3-4), (34-36)4. Кэмерон Норри (Великобритания) – 0/2 (1-4), (16-25)5. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)