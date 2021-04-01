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Итоговый турнир ATP. Рууд обыграл Рублёва и вышел в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Рууд обыграл Рублёва и вышел в полуфиналВ Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.

В матче третьего тура Зеленой группы 22-летний норвежец Каспер Рууд, занимающий в рейтинге ATP восьмое место, одержал волевую победу над пятой ракеткой мира, 24-летним россиянином Андреем Рублёвым со счетом 2:6, 7:5, 7:6(5).
Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Рууд сделал три брейка, выполнил 14 эйсов и допустил три двойные ошибки. Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из 11-ти, 14 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В личном противостоянии теннисистов лидером остается россиянин – 5:1.

Таким образом, у Рууда две победы и одно поражение в Зелёной группе, в у Рублева - одна победа и два поражения. Норвежец стал четвёртым участником полуфинала Итогового турнира.

За выход в финал турнира Рууду предстоит сразиться со второй ракеткой мира россиянином Андреем Медведевым.

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
Зеленая группа. 3-й тур.
Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 2:6, 7:5, 7:6(5)

Турнирное положение в Зеленой группе
1. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 2 победы/1 поражение (сеты 4-4), (геймы 37-43)
2. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2/0 (сеты 4-0), (геймы 25-13)
3. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/2 (3-4), (34-36)
4. Кэмерон Норри (Великобритания) – 0/1 (1-2), (13-13)
5. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)
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