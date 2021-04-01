Итоговый турнир ATP. Рууд обыграл Рублёва и вышел в полуфинал

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.В матче третьего тура Зеленой группы 22-летний норвежец, занимающий в рейтинге ATP восьмое место, одержал волевую победу над пятой ракеткой мира, 24-летним россияниномсо счетом 2:6, 7:5, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Рууд сделал три брейка, выполнил 14 эйсов и допустил три двойные ошибки. Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из 11-ти, 14 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В личном противостоянии теннисистов лидером остается россиянин – 5:1.Таким образом, у Рууда две победы и одно поражение в Зелёной группе, в у Рублева - одна победа и два поражения. Норвежец стал четвёртым участником полуфинала Итогового турнира.За выход в финал турнира Рууду предстоит сразиться со второй ракеткой мира россиянином Андреем Медведевым.Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 2:6, 7:5, 7:6(5)1. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 2 победы/1 поражение (сеты 4-4), (геймы 37-43)2. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2/0 (сеты 4-0), (геймы 25-13)3. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/2 (3-4), (34-36)4. Кэмерон Норри (Великобритания) – 0/1 (1-2), (13-13)5. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)