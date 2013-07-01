ООН запросила у Китая информацию о местоположении пропавшей Пэн Шуай

Организация объединённых наций направила запрос властям Китая о местоположении пропавшей теннисистки Пэн Шуай.«Нам важно получить информацию о её местонахождении и подтверждение её благополучия. К тому же мы просим провести прозрачное расследование её обвинений в сексуальном насилии», - приводит слова пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл CBS News.Напомним, Пэн Шуай перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.