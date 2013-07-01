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ООН запросила у Китая информацию о местоположении пропавшей Пэн Шуай
ООН запросила у Китая информацию о местоположении пропавшей Пэн ШуайОрганизация объединённых наций направила запрос властям Китая о местоположении пропавшей теннисистки Пэн Шуай.

«Нам важно получить информацию о её местонахождении и подтверждение её благополучия. К тому же мы просим провести прозрачное расследование её обвинений в сексуальном насилии», - приводит слова пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл CBS News.

Напомним, Пэн Шуай перестала выходить на связь после того, как  заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

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По материалам: GoTennis.ru
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