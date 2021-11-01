Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Синнера: обзор матча групового этапа (видео)

Сегодня, 09:17 0 | Теннис / Видео





Российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) в заключительном матче группового этапа в Красной группе обыграл в трех сетах итальянца Янника Синнера (№11 ATP) со счетом

Медведев с первого места в группе вышел в полуфинал.





В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP проходят матчи группового этапа.Российский теннисист(№2 ATP) в заключительном матче группового этапа в Красной группе обыграл в трех сетах итальянца(№11 ATP) со счетом 6:0, 6:7(5), 7:6(8). Медведев с первого места в группе вышел в полуфинал.