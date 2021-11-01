Итоговый турнир ATP. Медведев в упорной борьбе одолел Синнера

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.В рамках третьего тура группового этапа вторая ракетка мира, 25-летний россиянинв упорной борьбе одолел в трех сетах 20-летнего итальянца, занимающего в рейтинге ATP 11-е место, со счетом 6:0, 6:7(5), 7:6(8).Матч продолжался 2 часа 29 минут. Медведев реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати, выполнил 18 подач навылет и допустил пять двойных ошибок. СИннер сделал два брейка из пяти возможных, пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в личном противостоянии теннисистов россиянин лидирует со счетом 3:0.Таким образом, Медведев выиграл все три матча на групповом этапе и с первого места в Красной группе вышел в полуфинал.Соперник россиянина определится 19 ноября в матче Андрей Рублёв (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).В другом полуфинале сразятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.Полуфиналы состоятся 20 ноября.Даниил Медведев (Россия, 2) – Янник Синнер (Италия) – 6:0, 6:7(5), 7:6(8)1. Даниил Медведев (Россия, 2) – 3 победы/0 поражений (сеты 6-3), (56-43)2. Александр Зверев (Германия, 3) – 2/1 (сеты 4-2), (геймы 36-31)3. Янник Синнер (Италия) – 1/1 (2-0), (12-4)4. Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 0/3 (1-6), (24-42)5. Маттео Берреттини (Италия, 6) – 0/1 (0-1), (6-8)