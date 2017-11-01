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Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфиналВ Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.    

В рамках третьего тура группового этапа третья ракетка мира, 24-летний немец Александр Зверев уверенно обыграл 24-летнего поляка Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:2, 6:4.

За 1 час 3 минуты, проведенные на корте, Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи, выполнил одиннадцать эйсов и не допустил ни единой ошибки на подаче. Хуркач не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, одиннадцать раз подал навылет и избежал двойных ошибок. В личном противостоянии теннисистов лидирует немец – 2:0.

Благодаря этой победе Зверев пробился в полуфинал турнира, где встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Хубер Хуркач завершил свое выступление на Итоговом турнире, проиграв все три матча на групповом этапе.

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
Красная  группа. 3-й тур.
Александр Зверев (Германия, 3) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 6:2, 6:4

Турнирное положение в Красной группе
1. Александр Зверев (Германия, 3) – 2 победы/1 поражение (сеты 4-2), (геймы 36-31)
2. Даниил Медведев (Россия, 2) – 2/0 (4-2), (37-30)
3. Янник Синнер (Италия) – 1/0 (2-0), (12-4)
4. Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 0/3 (1-6), (24-42)
5. Маттео Берреттини (Италия, 6) – 0/1 (0-1), (6-8)
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