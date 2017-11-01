Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.В рамках третьего тура группового этапа третья ракетка мира, 24-летний немецуверенно обыграл 24-летнего поляка, занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 3 минуты, проведенные на корте, Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи, выполнил одиннадцать эйсов и не допустил ни единой ошибки на подаче. Хуркач не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, одиннадцать раз подал навылет и избежал двойных ошибок. В личном противостоянии теннисистов лидирует немец – 2:0.Благодаря этой победе Зверев пробился в полуфинал турнира, где встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.Хубер Хуркач завершил свое выступление на Итоговом турнире, проиграв все три матча на групповом этапе.Александр Зверев (Германия, 3) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 6:2, 6:41. Александр Зверев (Германия, 3) – 2 победы/1 поражение (сеты 4-2), (геймы 36-31)2. Даниил Медведев (Россия, 2) – 2/0 (4-2), (37-30)3. Янник Синнер (Италия) – 1/0 (2-0), (12-4)4. Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 0/3 (1-6), (24-42)5. Маттео Берреттини (Италия, 6) – 0/1 (0-1), (6-8)