Свитолина назвала свой рекордный гонорар за рекламную сделку и самую большую сумму призовых (Видео)

Сегодня, 17:03 0 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала свои рекордные доходы.



Первая ракетка Украины 27-летняя одисситка Элина Свитолина в формате блиц-вопросов дала интервью для телеканала ICTV.



- Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?

- 2,5 миллиона долларов.



- А гонорар за рекламный контракт?

- 1,7 миллиона долларов.



- По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала призовых 22 миллиона долларов США. Правильно они посчитали?

- С рекламными контрактами больше.



- Сколько в год ты тратишь на свою команду?

- 500 тысяч долларов.



- Кто зарабатывает больше - твой муж Гаэль Монфис или ты?

- Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.



- Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?

- Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Не менее 10 тысяч долларов.



- Самый большой гонорар за мастер-класс?

- 50 тысяч долларов.



Недавно Элина покинула топ-10 рейтинга WTА. Сейчас украинка занимает 15-е место.



По материалам: УНІАН