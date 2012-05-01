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Свитолина назвала свой рекордный гонорар за рекламную сделку и самую большую сумму призовых (Видео)
Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала свои рекордные доходы.

Первая ракетка Украины  27-летняя одисситка Элина Свитолина  в формате блиц-вопросов дала интервью для телеканала ICTV.

- Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?
- 2,5 миллиона долларов.

- А гонорар за рекламный контракт?
- 1,7 миллиона долларов.

- По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала призовых 22 миллиона долларов США. Правильно они посчитали?
- С рекламными контрактами больше.

- Сколько в год ты тратишь на свою команду?
- 500 тысяч долларов.

- Кто зарабатывает больше - твой муж Гаэль Монфис или ты?
- Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.

- Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?
- Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Не менее 10 тысяч долларов.

- Самый большой гонорар за мастер-класс?
- 50 тысяч долларов.

Недавно Элина покинула топ-10 рейтинга WTА. Сейчас украинка занимает 15-е место.
По материалам: УНІАН
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