Итоговый турнир WTA. Крейчикова и Синякова победили Мертенс и Се-Су-Вей: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 10:07 11 | Теннис / Видео





Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу над бельгийкой Элисе Мертенс и Се Су-Вей из Тайваня со счетом

Крейчикова и Синякова впервые в карьере выиграли Итоговый чемпионат WTA.





В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом турнире WTA состоялся финальный матч в парном разряде.Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу над бельгийкой Элисе Мертенс и Се Су-Вей из Тайваня со счетом 6:3, 6:4 Крейчикова и Синякова впервые в карьере выиграли Итоговый чемпионат WTA.