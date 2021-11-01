Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Контавейт: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 09:49 0 | Теннис / Видео





Испанская теннисистка Гарбинье Мугурса (№5 WTA) одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт (№8 WTA) со счетом

Мугуруса впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA. Гарбинье – первая испанка выигравшая этот турнир в одиночном разряде. Благодаря этому успеху Мугуруса завершит сезон в ранге третьей ракетки мира.

В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом турнире WTA состоялся финальный матч.Испанская теннисистка(№5 WTA) одержала победу над представительницей Эстонии(№8 WTA) со счетом 6:3, 7:5 Мугуруса впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA. Гарбинье – первая испанка выигравшая этот турнир в одиночном разряде. Благодаря этому успеху Мугуруса завершит сезон в ранге третьей ракетки мира.