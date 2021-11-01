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Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Контавейт: обзор финального матча (Видео)
В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом турнире WTA состоялся финальный матч.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугурса (№5 WTA) одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт (№8 WTA)  со счетом 6:3, 7:5.
Мугуруса впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA. Гарбинье – первая испанка выигравшая этот турнир в одиночном разряде. Благодаря этому успеху Мугуруса завершит сезон в ранге третьей ракетки мира.
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