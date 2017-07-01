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Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA
Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTAВ Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA с призовым фондом $5 000 000 состоялся финальный матч.

Пятая ракетка мира, 28-летняя испанка Гарбинье Мугуруса обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Мугуруса реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати, два раза подала навылет и избежала двойных ошибок на подаче. На счету Контавейт два брейка из четырех возможных, три эйса и шесть двойных ошибок. Теперь в их литчном противостоянии испанка лидирует со счетом 4:2.

Мугуруса впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA. Гарбинье – первая испанка выигравшая этот турнир в одиночном разряде. Благодаря этому успеху Мугуруса завершит сезон в ранге третьей ракетки мира.

Титул в Гвадалахаре стал для Мугурусы третьим в сезоне и десятым в карьере, принеся $1.570.000 призовых и 1375 рейтинговых очков.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) - Анетт Контавейт (№8 WTA) – 6:3, 7:5

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