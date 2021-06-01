Итоговый турнир ATP. Рууд обыграл Норри в матче второго тура

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.В матче второго тура Зеленой группы восьмая ракетка мира, 22-летний норвежецобыграл в трех сетах 26-летнего британца, занимающего в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:4.Напомним, Норри заменил снявшегося с соревнований из-за травмы грека Стефаноса Циципаса.Поединок длился 1 час 54 минуты. Рууд использовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил десять эйсов и ни разу не ошибся на подаче. На счету Норри два брейка из двух возможных, шtсть эйсов и три двойные ошибки. В их личном противостоянии лидирует норвежец – 2:0.Отметим, Норри стал первым из восьми участников Итогового турнира, ккоторый лишился шансов на попадание в плей-офф.В заключительном матче группового этапа Рууд встретится с россиянином Андреем Рублёвым, а Норри сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Кэмером Норри (Великобритания) – 1:6, 6:3, 6:41. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), (геймы 25-13)2. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/1 (2-2), (18-20)3. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 1/1 (2-3), (21-26)4. Кэмером Норри (Великобритания) – 0/1 (1-2), (13-13)5. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)